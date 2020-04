Clinica Somma Vesuviana, il sindaco: "C'è un focolaio, ma è sotto controllo"

"C'è un focolaio nella clinica Santa Maria del Pozzo di Somma Vesuviana, ma poteva andare molto peggio. Abbiamo registrato 22 casi su 500 tamponi effettuati". Il sindaco Salvatore Di Sarno ridimensiona l'allarme che da alcune ore è stato lanciato dalla provncia vesuviana per un numero anomalo di contagi all'interno di un presidio ospedaliero locale.

Dopo la prima ondata, 15 positivi di 150 test, si è pensato al peggio. Fortunatamente, gli altri 350 tamponi hanno fatto registrare solo altri 7 positivi, per un totale di 22: "Mi dicono - prosegue Di Sarno - che i più gravi sono stati trasferiti al Covid Hospital di Boscotrecase, mentre altri sono in quarantena domiciliare. All'inizio dell'emergenza avevo avuto segnalazioni da cittadini che la clinica potesse essere un luogo pericoloso, ma dai sopralluoghi fatti non sono emerse criticità. Restiamo vigili sulla situazione, ma siamo ottimisti sul fatto che questi 22 siano gli unici contagiati".