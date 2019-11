Crolla solaio di Villa Fiorita, il sindaco di Ercolano: "E' un peccato che lo Stato si dimentichi delle sue bellezze"

E' crollato un solaio nel compendio di Villa Favorita ad Ercolano. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Ciro Buonajuto.

"Nella notte è crollato il solaio di una struttura appartenente al compendio di Villa Favorita in corso Resina. Fortunatamente non sono registrati ulteriori danni a cose o persone. Come molti sanno (molti ma non tutti, vista tanta disinformazione che circola in queste ore), si tratta di un bene dell'Agenzia del Demanio (non del Comune, come qualcuno vuole lasciare intendere). Ho parlato con il direttore del Demanio che ha già disposto la messa in sicurezza dell'area. È davvero un peccato che lo Stato si dimentichi delle sue bellezze sui territori, tra l’altro lasciando ai sindaci la responsabilità delle conseguenze che questi danni provocano all'intera cittadinanza. Il Comune di Ercolano si sta adoperando per garantire una viabilità alternativa nella zona: al momento, per tutti coloro che volessero raggiungere la città da Torre del Greco e viceversa (lato mare), occorre passare per via Gabriele D'Annunzio (zona Quattro Venti)", conclude il sindaco di Ercolano.