Continuano i crolli in via Vecchia San Rocco: cittadini preoccupati (GALLERY)

Ancora un crollo parziale per il fabbricato di via vecchia San Rocco, con i cittadini seriamente preoccupati per la parte di retefognaria che vi passa sotto. "La situazione è gravissima, il manufatto fognario è già compromesso. Speriamo che si prendando le dovute decisioni, senza aspettare più i pareri di attori che probabilmente non sapranno mai di cosa si parla, soprattutto in termini di disagio e sicurezza", hanno tuonato i consiglieri municipali Somma e Di Guida.

Tutto questo per il tempo perso da chi non vuole capire il reale pericolo che questa situazione comporta. Infatti al momento, a causa del traffico, un eventuale intervento di soccorso sarebbe impensabile".