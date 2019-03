Paura a via Toledo: vigili del fuoco sul posto (VIDEO E FOTO)

Attimi di paura pochi minuti fa a via Toledo. Nel momento di maggior afflusso di persone nella via dello shopping partenopea sono crollati dei calcinacci da un palazzo in una traversa adiacente alla strada principale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con due camionette.

L'intervento dei vigili del fuoco

Centinaia le persone che sono rimaste a guardare in apprensione l'intervento dei pompieri che però stanno riportando velocemente la situazione alla normalità spicconando il balcone coinvolto nel crollo. Al momento non si hanno notizie di persone ferite nel corso del cedimento e si tratta di una vera e propria fortuna viste le centinaia di persone che in questi minuti affollano una delle principali arterie viarie cittadine.

