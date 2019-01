Paura a Torre Annunziata, crolla un edificio abbandonato

Paura stamane a Torre Annunziata, dove intorno alle 7 di stamane è avvenuto un crollo in via Parini. A venire giù è stata un'ala di un vecchio edificio all'interno di un parco privato.

Ufficialmente struttura abbandonata e disabitata da tempo, veniva di recente utilizzata da clochard per trovare riparo.

I vigili del fuoco si sono messi al lavoro per accertarsi che nessuno fosse nel palazzo al momento del crollo: non dovrebbero essersi registrati feriti. Sul posto si sono recati anche funzionari dell’ufficio tecnico comunale, che hanno effettuato rilievi utili a risalire alle cause di quanto accaduto.

Gli stessi uomini del 115, infine, hanno tratto in salvo due cagnolini, questi rimasti intrappolati nelle macerie. I cani sono stati affidati alle cure di un medico veterinario.