Frana ancora via Masoni: terzo caso in due mesi, strada chiusa

Via Masoni - Ponti Rossi - è stata chiusa al traffico per uno sprofondamento del manto stradale. Lo rende noto la Terza Municipalità partenopea, che rivolge un appello a colore che sono intenzionati a percorrere via Masoni in auto: "Si invitano gli automobilisti a effettuare la strada alternativa di Santa Maria ai Monti". Sul posto Abc, Protezione Civile e Polizia Municipale. Sono in corso verifiche per comprendere i motivi dello sprofondamento.

Sono due mesi che le frane si susseguono in via Udalrigo Masoni: il primo caso risale a settembre, poi esattamente un mese dopo, il 17 ottobre, l'episodio si era ripetuto.