Paura in zona Mercato, crolla l'ex cinema Vesuvio

Un crollo è avvenuto in tarda mattinata oggi, domenica 2 giugno, a Napoli. L'edificio che un tempo ospitava il cinema Vesuvio, in via Lavinaio - zona Mercato, è collassato all'interno. La palazzina era vuota da alcuni anni: evidentemente con l'accumularsi delle acque piovane delle ultime settimane l'edificio ha ricevuto il colpo di grazia dopo anni di abbandono. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per sincerarsi dei danni. Nessuno risulta ferito, ma nel quartiere molte persone hanno avvertito un forte boato, decidendo poi di scendere in strada per verificare l'accaduto.