Crollo in via dei Mille, tre operai schiacciati da una lastra di marmo

Grande paura in via dei Mille per il crollo da un edificio di una lastra di marmo intorno alle 13.30. Tre operai sono rimasti schiacciati dalla lastra, riportando gravi ferite.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato uno dei feriti più gravi al Cardarelli e l'altro al Fatebenefratelli. Meno preoccupanti le condizioni della terza persona ferita, che ha riportato solamente una ferita all'occhio.

Foto Nicola Clemente