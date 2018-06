Paura a Torre del Greco, crollo in un edificio: palazzo evacuato

Nella mattinata di ieri un pericoloso crollo si è verificato in un edificio di via Cappuccini a Torre del Greco. È stata la scala interna a cedere, lasciando alcuni residenti inizialmente bloccati al primo piano dello stabile.

L'intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine è riuscito ad evitare il peggio, permettendo che l'edificio venisse del tutto evacuato.

Nell'episodio non si sono registrati feriti. Le famiglie evacuate si sono sistemate presso dei loro familiari in attesa che la sicurezza dell'edificio venga ristabilita. Già lunedì prossimo sono previsti controlli dei tecnici comunali per verificarene l'agibilità.

In un primo momento, come raccontato da alcuni testimoni, si pensava ad un terremoto. Poi quando è apparso chiaro cosa stesse accadendo i condomini hanno iniziato a lasciare le loro case.