Crollano cornicioni in via Cagnazzi, due auto distrutte

Due cornicioni si sono staccati da un palazzo in via Cagnazzi, nei pressi del corso Amedeo di Savoia. Il crollo dei massi, probabilmente dovuto all'intenso temporale abbattutosi su Napoli nel tardo pomeriggio, non ha fortunatamente causato incidenti a persone. Due auto sono andate completamente distrutte.

Una tragedia sfiorata, dunque. I vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno chiuso la strada.