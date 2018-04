Lastra di vetro caduta al Vomero: paura nell'isola pedonale

Una lastra di vetro è caduta andando in frantumi al Vomero lungo via Luca Giordano. Intorno alle 14, la lastra si è schiantata al suolo ma fortunatamente non colpendo nessuno. Si tratta infatti di una delle zone più frequentate di Napoli a piedi essendo anche isola pedonale. Il tratto di strada era però, visto l'orario, fortunatamente in quel momento poco percorso e la caduta del vetro non ha creato danni a persone.

La vetrata è caduta dal terzo piano di un palazzo ed ha sfiorato una panchina. Se avesse colpito qualcuno da quella altezza sarebbe stata letale. Il vetro caduto divideva due balconi di un palazzo lungo la strada. Non sono ancora noti i motivi per cui è avvenuta la caduta. Sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco che gli agenti della polizia.