Crollo ex monastero nel centro Storico, la gioia del personale 118: "Velocissimi"

"Grande postazione 118 dell'ospedale Ascalesi!": così su facebook, nel gruppo 'Nessuno tocchi Ippocrate' si gioisce per il rapido intervento del personale 118 che ha raggiunto la chiesa di San Paolo Maggiore nella zona di via dei Tribunali in soli 5 minuti, per soccorrere le persone coinvolte nel crollo. Si legge sul gruppo: "Allertata per politrauma da caduta da impalcatura alle ore 08:52 giungeva sul posto dopo circa 5 minuti. Si evidenziava crollo di parte del muro perimetrale della chiesa San Paolo Maggiore nella zona dei Tribunali coinvolgendo diversi operai di cui uno rimasto sotto le macerie. Estratto vivo dai vigili del fuoco e stabilizzato dagli operatori del 118 della postazione Ascalesi viene trasportato in codice rosso al nosocomio Cardarelli. Per i feriti meno gravi giungono sul posto anche postazione Loreto Mare e Piazza del Gesù".

Il post è firmato dal personale intervenuto sul posto: Vittorio Giuliano (medico), Cimmino Battista Giovanna (infermiere) e Raffaele Panariello (autista).