Crollo palazzina Torre Annunziata, 14 rinvii a giudizio

Il gup del Tribunale di Torre Annunziata, Mariaconcetta Criscuolo, ha rinviato a giudizio le 14 persone indagate per il crollo della palazzina di Rampa Nunziante, avvenuto il 7 luglio 2017, in cui persero la vita otto persone.

I reati contestati sono: crollo colposo, omicidio colposo di otto persone e falso in atto pubblico. Per gli inquirenti il crollo fu causato dai lavori di manutenzione straordinaria, non autorizzati, eseguiti in un appartamento al secondo piano del palazzo.

Il cedimento fu preceduto dalla comparsa di lesioni e secondo gli inquirenti, lo sgombero della palazzina avrebbe potuto salvare la vita alle otto vittime.

La prossima udienza è fissata per il 28 febbraio 2019.