Torre Annunziata, crollo palazzina con 8 morti: "Divieto di dimora in Campania per un architetto"

E' stata eseguita un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della Regione Campania nei confronti di un architetto, M.B. nell’ambito delle indagini sul crollo del palazzo alla rampa Nunziante di Torre Annunziata.

Il provvedimento è stato richiesto dalla procura locale, emesso dal GIP del tribunale di Torre Annunziata ed eseguito dalla Compagnia carabinieri e dal commissariato PS di Torre Annunziata.

Il crollo dell'edificio, avvenuto il 7 luglio 2017, ha provocato la morte di otto persone. Sono emerse delle falsità in atto pubblico e nelle istanze urbanistiche, commesse dall’indagato, volte a fornire agli enti pubblici una rappresentazione dei luoghi non corrispondente allo stato reale e a nascondere l’illegittimità delle trasformazioni edilizie effettuate, in atto e da farsi, sull’immobile crollato.

Sono state inoltre riscontrate false attestazioni in ordine alla legittimità urbanistica del fabbricato e alla rappresentazione della situazione di fatto dello stabile in una serie di atti, indirizzati ad uffici pubblici (Comune di Torre Annunziata e Agenzia delle Entrate), consentendo così ai proprietari dello stabile la realizzazione di interventi edilizi del tutto abusivi, ottenendo un aggiornamento catastale non corrispondente alla reale situazione dell’edificio.

Con questa condotta i proprietari del fabbricato, sulla base di atti, in cui veniva attestata la legittimità urbanistica dell’immobile (SCIA e CILA), e alla luce della nuova “falsa” situazione catastale, hanno avuto la possibilità di acquistare appartamenti abusivamente realizzati. Indagini approfondite sono ovviamente ancora in corso in ordine alle cause ed alle responsabilità del tragico crollo.