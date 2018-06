Crollo agli Scavi di Pompei: cede una parte della Casa del Menandro

Non è un buon periodo per gli Scavi di Pompei. Dopo la caduta di un turista che ha provocato il crollo di una colonna, stamattina se n'è verificato un altro. A cedere è stata una porzione della parete delle Terme della Casa del Menandro. Si tratta di un ambiente che era già chiuso al pubblico e visitabile solo dall'esterno proprio per la sua particolare fragilità.

Già al momento dello scavo durante gli anni '30 ci si era resi conto della particolare struttura della domus. Il cedimento ha provocato la frammentazione del pannello in calcestruzzo. I frammenti sono però stati tutti recuperati in maniera da poter procedere al restauro con tecniche e materiali all'avanguardia.