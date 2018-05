Crolla calcestruzzo da un pilone della Tangenziale: colpita un'auto

Paura la scorsa notte in via Pigna. Come riportato dal Mattino, un pesante frammento di calcestruzzo si è staccato da un pilone della Tangenziale, colpendo un'auto in transito.

I soccorsi sono giunti sul posto, insieme agli uomini della Protezione civile e a quelli della municipale: per l'uomo alla guida, fortunatamente, soltanto un forte spavento.

Il tratto della bretella tra Pianura e Soccavo è stato chiuso al transito veicolare per permettere i lavori di messa in sicurezza.