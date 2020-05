Crolla solaio: ferito un uomo nel napoletano

Il solaio di un'abitazione è crollato in via Cristoforo Colombo a Portici. Ferito un 80enne residente nell'appartamento. E' stato trasportato al Cardarelli per le ferite riportare, ma non rischia la vita. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco.

Accertamenti in corso per accertare il motivo del crollo.