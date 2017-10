Federico II, crolla solaio all'ingresso di un'aula in via Mezzocannone

Il solaio di un'aula dell'Università Federico II di Napoli, in via Mezzocannone, è crollato questa mattina intorno alle 7.

In quella zona dell’edificio - come riferisce Il Corriere del Mezzogiorno - era fortunatamente presente, a quell’ora, soltanto un’addetta alle pulizie, che non ha riportato ferite.

L’ala interessata dal cedimento è stata transennata e nel frattempo è stato predisposto un sopralluogo dei responsabili dell’Ufficio Tecnico dell'Ateneo, per avviare immediatamente i lavori di messa in sicurezza.