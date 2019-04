Sant'Anastasia, crollo in una scuola. I genitori: "Bambini terrorizzati"

Non si conoscono ancora i motivi del crollo interno alla scuola elementare di Sant'Anastasia, che ha provocato leggere contusioni e tanto spavento agli alunni. Un muro in cartongesso, che divideva due classi, ha ceduto di schianto e alcuni calcinacci hanno colpito i bambini e una maestra in gravidanza.

Non sono stati necessari ricoveri, gli alunni stanno bene ma sono molto spaventati, come conferma un genitore: "Mia figlia oggi non è riuscita nemmeno a mangiare. Non avevamo mai avuto avvisaglie. Se non verranno realizzati lavori di messa in sicurezza non manderemo i nostri bambini a scuola".

Dopo due ore di sopralluogo, il sindaco Raffaele Abete ha promesso un'indagine interna per stabilire di chi sono le responsabilità: "Ci sono controlli periodici, ma ci sono delle responsabilità che vanno chiarite. Andremo fino in fondo". Anche la magistratura ha aperto un fascicolo su crollo.