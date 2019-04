Crollo nella scuola a Sant'Anastasia: la procura sequestra l'area

Sotto sequestro, per disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Nola, Francescapaola Colonna Romano, due aule al primo piano del plesso scolastico di corso Umberto I a Sant'Anastasia dove, verso le 12, è crollato un pezzo di parete divisoria in siforex. Crollo che ha provocato molta paura tra le insegnanti ed i bambini delle due aule coinvolte. Sul posto, oltre il magistrato Colonna Romano, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, i vigili del fuoco, il sindaco Lello Abete, la dirigente scolastica Maria Capone e il responsabile dei lavori pubblici, Michele Pone.

L'indagine

La parete in siforex crollata per motivi da stabilire, si legge in una nota dell'amministrazione cittadina, "si presentava, ma va accertato, come aggiunta tra gli stipiti di un vano preesistente, allo scopo evidente di dividere il locale in due aule. Saranno le indagini in corso a chiarire meglio le dinamiche, il perché ha ceduto ed eventuali responsabilità. I carabinieri, infatti, hanno acquisito anche gli atti in possesso del Comune e le piantine relative ai piani di evacuazione esposti nella scuola.

Nessuna autorizzazione

Dalle prime informazioni assunte, spiega la nota, sembrerebbe che presso l'ente, ad oggi, non è stata trovata alcuna determinazione che si ricolleghi alla messa in opera della parete". "Attendiamo l'esito delle indagini e, senz'altro, apriremo un'indagine interna - dice il sindaco Lello Abete - ma la cosa piu` importante in questo momento è che i bambini e l'insegnante stanno bene".