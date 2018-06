Crollo di Rampa Nunziante: a luglio l'udienza preliminare

A quasi un anno di distanza, il prossimo 2 luglio, potrebbe essere deciso quali indagati verranno rinviati a giudizio per il crollo di Rampa Nunziante a Torre Annunziata in cui persero la vita otto persone. I 16 indagati compariranno dinanzi al Gup del tribunale oplontino che dovrà decidere se e chi dovrà andare a processo per quel crollo. Le indagini chiuse due mesi fa hanno evidenziato delle presunte responsabilità per diversi attori della vicenda accusati di aver modificato le condizioni strutturali dell'immobile attraverso lavori troppo invasivi al secondo piano dello stabile.

È quanto ha stabilito la perizia del professore Nicola Augenti che però adesso passerà al vaglio dell'aula. Quasi sicuramente ci vorrà più di un'udienza per stabilire per quanti indagati verrà chiesto il rinvio a giudizio. La procura oplontina sembra essere pronta a chiedere il processo per tutti gli indagati.