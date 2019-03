Crollo Rampa Nunziante, in aula il video dei soccorsi. Commozione e pianti

Un video straziante proiettato in aula all'inizio del processo. Le immagini dei soccorsi all'alba del 7 luglio 2017, giorno in cui persero la vita otto persone durante il crollo di una palazzina di Rampa Nunziante a Torre Annunziata. Prima ancora di cominciare con le questioni preliminari e le lungaggini procedurali. Un modo per far capire chiaramente che in questo procedimento è della vita di otto persone che si parla non di carte catastali e atti notarili di compravendita.

Il video proiettato in aula

È la scelta fatta dal sostituto procuratore Andreana Ambrosino, pubblico ministero dinanzi al giudice monocratico del tribunale oplontino Francesco Todisco nel processo che vede imputati tutti i presunti responsabili del crollo. La toga oplontina ha scelto di proiettare le immagini dei soccorsi che non hanno lasciato indifferente nessuno in aula. Molti tra i familiari e i conoscenti delle vittime non sono riusciti a trattenere le lacrime e qualcuno ha voluto comprensibilmente lasciare l'aula.

L'inizio del processo

Poi si è passato alle questioni formali d'inizio processo. Come previsto tutte le posizioni sono state riunite in questo procedimento. Il giudice ha deciso di accogliere tutte le parti civili che hanno presentato la loro richiesta tra cui, oltre ai familiari delle vittime e i condomini del palazzo attaccato allo stabile crollato, anche il Comune di Torre Annunziata. In aula, per gran parte dell'udienza, è stato presente anche il sindaco Vincenzo Ascione. Ascoltato anche il primo testimone del processo. Si tratta del maresciallo Antonio Russo, comandante della radiomobile oplontina, che ha stilato la relazione finale sull'inchiesta condotta dalla compagnia dei carabinieri locale e dalla polizia, intervenuti entrambi fin dai primi minuti successivi al crollo.