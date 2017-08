Portici, crolla un solaio: 7 famiglie sgomberate

Un edificio è stato sgomberato in via precauzionale dopo un crollo parziale dei solai in via Verdi a Portici. Sette le famiglie che hanno dovuto abbandonare il proprio appartamento. Sgomberato anche un ristorante.

Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco e la polizia Municipale per le verifiche del caso. Secondo quanto trapela, non ci sarebbero feriti nel crollo.

Protezione Civile al lavoro per assistere e fornire una sistemazione alternativa alle famiglie che si sono ritrovate improvvisamente senza casa.