Gragnano, crolla ponteggio: operai feriti

Momenti di paura a Gragnano, dove un ponteggio allestito per i lavori di ristrutturazione di un edificio è crollato parzialmente. Non è chiara la ragione per cui è avvenuto l'incidente.

L'episodio è avvenuto, intorno alle 9 di stamane, in un cantiere edile in via Santa Caterina. Due operai, secondo le prime notizie, sono rimasti feriti. Intanto la strada è stata chiusa al traffico per facilitare i soccorsi.

I testimoni raccontano che una colonna del ponteggio è venuta meno, inclinando la struttura.

Sul luogo dell'incidente si è diretta la polizia municipale, poi i vigili del fuoco e Polvica di Nola.