Paura sulla Statale 163, enorme pino secolare abbattuto dal vento

Paura sulla Statale 163, dove il vento forte stamane avrebbe potuto causare una tragedia: le raffiche hanno spezzato infatti il tronco di un pino marittimo di grandi dimensioni, facendolo precipitare sulla carreggiata. A darne notizia è stato il Mattino.

L'albero, che ricade in una proprietà privata, era stato affidato al Wwf Terre del Tirreno, con il Comune di Piano di Sorrento che ne aveva a gennaio chiesto la messa in sicurezza. Fortunatamente non ha colpito nessun veicolo in transito, né causato alcun incidente.

Sul luogo del crollo è giunta la polizia municipale così come i carabinieri della stazione di Sorrento, i quali hanno bloccato il traffico mentre la strada veniva sgomberata.

Numerosi gli alberi abbattuti in zona dal maltempo delle ultime ore.