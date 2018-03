Crollo da un edificio nel napoletano: sgomberate 30 famiglie

Paura a Gragnano per il crollo di una parete esterna in un edificio situato in via Vittorio Veneto. A causare il cedimento probabilmente le incessanti piogge degli ultimi giorni.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco sul posto. Sgomberate per ragioni di sicurezza 30 famiglie. I tecnici sono al lavoro per capire le effettive ragioni del crollo che poteva avere conseguenze ben peggiori.

Strada chiusa al traffico.