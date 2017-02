Tragedia sfiorata a Pozzuoli: palo s'inclina su un camion in transito

Paura a Pozzuoli, in via Antiniana, dove la scorsa notte si è sfiorata la tragedia. Come riportato dal Mattino, un palo della Telecom si è inclinato sfiorando un camion in transito.

L'arteria, che collega Pozzuoli con Agnano, è interrotta in due punti. Disagi per gli automobilisti, costretti a transitare addirittura per Fuorigrotta.

Non sono ancora chiari i tempi necessari per i lavori di ripristino che possano consentire nuovamente l'apertura dell'importante tratto stradale.