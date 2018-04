Crolla palo della luce: distrutta un'auto

Se non si fosse allontanato dalla propria auto poco prima, sarebbe rimasto vittima di un palo della luce. Tragedia sfiorata a Monteruscello, quartiere di Pozzuoli, dove il crollo di un palo della pubblica illuminazione ha distrutto un'auto parcheggiata. Il proprietario della vettura era sceso poco prima dall'auto riuscendo così a salvarsi. La macchina distrutta è una Peugeot 308 parcheggiata proprio in prossimità del palo.

Secondo i primi rilievi le condizioni della base che lo reggeva sembravano pessime. Così il crollo improvviso lungo via Umberto Saba, una delle strade principali del centro cittadino. Sul posto sono arrivati sia gli agenti della polizia municipale che i vigili del fuoco. La caduta non ha provocato nessun danno a persone e nemmeno al manto stradale visto che è stato parato dall'auto. L'area è stata messa in sicurezza ed il palo rimosso. Restano da accertare eventuali responsabilità riguardo l'eventuale cattiva manutenzione dell'impianto.