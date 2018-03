Crollo muro ex Monastero, un operaio è ricoverato in codice rosso

Ultime notizie dallo spaventoso crollo avvenuto questa mattina in via San Paolo, nel centro storico di Napoli, all'interno di un ex Monastero. Sono cinque, in tutto gli operai coinvolti. Tre dei cinque operai che erano al lavoro sono riusciti a fuggire durante il crollo. Due restano in ospedale, uno al Cardarelli, in prognosi riservata, l'altro all'Ascalesi. Si tratta di un bilancio fornito dalla Polizia. I feriti hanno 33 e 45 anni e sono residenti nel Napoletano. Sul posto lavorano Vigili del Fuoco e Polizia.