Paura a Sant'Antimo, crolla palazzina in via Giannangeli

Paura a Sant'Antimo, dove intorno alle 15 si è verificato il crollo di una palazzina in via Giannangeli. Non ci sono state vittime né feriti,

L'edificio era stato sgomberato il mese scorso proprio per il rischio di cedimenti, da lì l'esito per fortuna senza danni alle persone di quanto accaduto.

Sul posto si sono recate le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco.