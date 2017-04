Crollo in piazza Carità: "Tragedia sfiorata"

“Oltre a creare un danno economico l’abbandono in cui versa l’ex Hotel Universo, lo stabile di proprietà della Regione in piazza Carità, oggi poteva provocare anche una tragedia se i marmi caduti avessero colpito una delle migliaia di persone che passano su quel marciapiedi ogni giorno, soprattutto per la presenza di un bar proprio all’altezza del crollo, e non bisogna perdere altro tempo”. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

"È assurdo che una struttura del genere, nel pieno centro di Napoli, sia abbandonata al punto da diventare addirittura un pericolo per chi si trova a passare di lì, come ci ha segnalato Patrizia Cipullo, responsabili dei diritti degli animali per i Verdi. È necessario accertare le responsabilità di un abbandono durato ben 13 anni e pensare poi subito a un recupero della struttura o alla vendita, ma di certo non è possibile che resti in quelle condizioni”, ha aggiunto Borrelli. “Per noi è necessaria una ricognizione del patrimonio regionale per poi procedere alla riqualificazione e alla messa a reddito o alla vendita”.