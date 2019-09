Paura nella notte a Giugliano, crolla parte di una palazzina

Paura durante la notte nella centrale via San Francesco d'Assisi a Giugliano. Una parte di una palazzina, per fortuna da tempo abbandonata, è crollata. Non ci sono feriti e nessuna conseguenza di rilievo se non il forte spavento tra i residenti che vivono in zona e che hanno sentito un forte frastuono durante la notte. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. A causare il crollo, con ogni probabilità, la bomba d'acqua che si è abbattuta sulla cittadina flegrea nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 settembre.

La notizia è riportata da Internapoli.