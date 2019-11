Crolla un palazzo ai Colli Aminei: zona bloccata (GALLERY)

Il crollo di un palazzo a via San Rocco ai Colli Aminei ha letteralmente bloccato l'intera zona. Fortunatamente si trattava di uno stabile abbandonato e al momento non si hanno notizie di ferimenti. Secondo le prime informazioni raccolte il rudere era diroccato da tempo ma non aveva mai denunciato evidenti segni di crollo.

Poi questa mattina è avvenuto il crollo di una parte della palazzina che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. La necessità di liberare la strada dai massi ha però costretto le forze dell'ordine a bloccare la strada provocando problemi alla circolazione. In breve tempo le strade adiacenti hanno fatto registrare problemi per il traffico veicolare. Al momento non sono ancora stati risolti.