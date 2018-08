Terrore a Sant'Antimo: crollata una palazzina

Crollata una palazzina a via Padre Antonino a Sant'Antimo. L'intero stabile al civico 10 è franato su se stesso. Il palazzo era stato dissequestrato venerdì scorso. L'area è stata transennata e non è ancora possibile stabilire l'entità del danno. Il fabbricato era già stato sgomberato a causa di alcuni cedimenti che avevano messo in allerta i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile.

Proprio questi ultimi sono stati i primi ad intervenire questa mattina visto che già presidiavano lo stabile dopo essersi accorti dei problemi che la scorsa settimana provocarono una voragine nella strada. Al momento sul posto c'è anche il sindaco Aurelio Russo che sta verificando di persona lo stato dello stabile. I problemi alla zona avevano costretto l'amministrazione a sospendere le iniziative estive in programma