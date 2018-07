Sant'Anastasia, crolla il solaio di una palazzina: tragedia sfiorata, tre famiglie in salvo

Il solaio di una palazzina in via Capodivilla, a Sant'Anastasia, è improvvisamente crollato nel primo pomeriggio. In casa c'erano le tre famiglie di residenti, una di queste con bambini piccoli. Per fortuna, non si registrano feriti. Sul posto il Sindaco, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e i professionisti dell'Ufficio Tecnico. I residenti sono stati sistemati temporaneamente in albergo, mentre si procede ai rilievi.

Il consigliere comunale Alfonso Di Fraia: "Una tragedia sfiorata, ma grazie a Dio stanno tutti bene. Abbiamo chiuso al traffico la strada e proceduto alla messa in sicurezza".