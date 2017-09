Casamicciola, crolla un muro nella 'zona rossa': 50 persone isolate

Un terrapieno ed un muro di contenimento sono crollati, a causa delle piogge delle ultime ore, in via Epomeo a Casamicciola, a pochi passi da Piazza Majo e nel pieno della 'zona rossa'. A riferire la notizia è il Dispari Quotidiano.

Una parte dei muri di un hotel della zona sono franati a seguito delle infiltrazioni.

Al momento 50 persone sono isolate in Via Arenale, all'interno della 'zona verde', per l’assenza di una via d’accesso alternativa.