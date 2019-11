Maltempo a Pozzuoli, crolla muro in via Reginelle e cade un albero

In via Reginelle, nel quartiere puteolano di Monterusciello, è crollato un muro a causa del maltempo di queste ore.

A cadere è stata parte della struttura, composta da blocchi in cemento.

Detriti e sostegni di legno – usati per rinforzare il muro perimetrale – sono caduti in strada, rendendo difficile il transito nella strada che collega il quartiere da un centro sportivo della zona. A darne notizia è stata la testata Cronacaflegrea.

Non lontano, sempre a Monterusciello, un albero è crollato. In entrambi i casi non si sono verificati feriti.

Intanto il sindaco di Pozzuoli ha raccomandato alla cittadinanza di restare a casa salvo stringenti necessità.