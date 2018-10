Casamicciola, crolla muretto sul lungomare: tre turisti cadono nel vuoto

Paura sul lungomare di Casamicciola,nella serata di ieri, nei pressi di un noto hotel, a causa del crollo di un muretto, sul quale un gruppo di turisti settantenni si era appoggiato.

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di salvataggio dei turisti, che sono stati messi in salvo.

I tre turisti precipitati nel vuoto sono stati poi soccorsi dal 118 per le ferite riportate nella rovinosa caduta e trasportati al pronto soccorso del Rizzoli di Lacco Ameno. Non sono in pericolo di vita, ma hnno riportato fratture.

Traffico in tilt sul lungomare di Casamicciola per diverse ore.