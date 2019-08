Crollo Ponte Morandi, un anno dopo: le famiglie dei quattro giovani torresi assenti a Genova

Mercoledì prossimo, 14 agosto, ricorrerà un anno dal crollo del Ponte Morandi che portò alla morte, tra le altre vittime, dei quattro giovani di Torre del Greco Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. Un ponte che, come scrive il padre di Giovanni, Roberto Battiloro, "crollò per negligenza umana e non per uno strano caso". Per questo Battiloro annuncia che i familiari dei quattro ragazzi non saranno a Genova per le commemorazioni programma.

"Torneremo indietro di un anno provando lo stesso dolore", scrive su facebook Roberto Battiloro.