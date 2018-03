"Sono stati minuti interminabili": i Vigili hanno scavato a mano per salvare un operaio

Sono cinque, in totale, gli operai coinvolti nel crollo di questa mattina nell'ex Monastero in via San Paolo. Tre sono riusciti a scappare in tempo, due di loro restano in ospedale, uno al Cardarelli, in prognosi riservata, l'altro all'Ascalesi. Si tratta del bilancio fornito dalla Polizia. I feriti hanno 33 e 45 anni e sono residenti nel Napoletano.. "Per estrarre uno dei feriti abbiamo scavato a mano", racconta Domenico Caputo, vicedirigente dei Vigili del Fuoco. "Non potevamo usare mezzi meccanici per il rischio di vibrazione. Sono stati minuti interminabili". L'area è stata posta sotto sequestro, i Vigili del Fuoco proseguono i rilievi per accertare la stabilità degli edifici contigui.