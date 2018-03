Crollo ex monastero, le condizioni dei due feriti: "Entrambi in prognosi riservata"

Arrivano le prime notizie, dal Cardarelli, sui due feriti trasportati in ospedale in seguito al crollo avvenuto stamattina nei pressi di via dei Tribunali.

Entrambi gli operai, che erano al lavoro con altre tre persone nel cortile antico dell'ex monastero Crolla un monastero ai Tribunali, coinvolti 5 operai. Il racconto di testimoni e vigili del fuoco

„della Scorziata dove si è verificato il crollo, sono in condizioni ritenuti gravi dai medici, sebbene pare non siano in pericolo di vita.

Hanno subito un politrauma maggiore con traumi da caduta, da schiacciamento e lacerazioni. Gli operai, giunti in codice rosso, sono ora stati trasportati al Trauma Center dell'ospedale.

"Gli operai - ha riferito Ciro Verdoliva - sono gravi ma sono vigili. I medici stanno prestando loro la massima attenzione e sono in corso i trattamenti necessari". "Al momento non è ancora possibile fornire una prognosi definita e pertanto per ora sono in prognosi riservata".