Crollo nella notte, disagi e scuole chiuse a Ischia

Le scuole di Casamicciola Terme, a Ischia, sono oggi chiuse a causa del crollo di un terrapieno avvenuto lungo la litoranea, l'ex SS270.

Il cedimento ha avuto luogo nella tarda serata di ieri non lontano dall'eliporto. A monte del problema, con ogni probabilità, la pioggia che nella giornata di ieri si è a lungo abbattuta sull'isola.

Il terreno si è riversato in strada senza causare danni a cose o persone. È stata comunque disposta dal sindaco Giovan Battista Castagna la chiusura delle scuole in via precauzionale, questo in primo luogo alla luce dei disagi derivanti dalla chiusura della strada sulla viabilità cittadina.

Anche altri comuni isolani hanno tenuto chiusi i loro plessi scolastici per permettere un deflusso più agevole delle auto. Sono numerosi i mezzi meccanici impegnati sull'ex statale per velocizzare le operazioni di rimozione dei detriti.

Anche a Pozzuoli nella giornata di ieri si è verificato, per le stesse ragioni e fortunatamente anche in quel caso senza conseguenze, un crollo dello stesso tipo.