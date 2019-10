Cade intonaco dal soffitto in una scuola elementare, alunni trasferiti

Momenti di apprensione a Marano, dove nella scuola elementare di San Rocco è caduta una parte di intonaco dal soffitto. Il problema si è fortunatamente verificato prima che aprissero i cancelli della struttura, probabilmente di notte.

Per precauzione, i piccoli alunni sono stati comunque spostati in un'altra struttura comunale dove le lezioni si sono tenute regolarmente.

Nell'istituto si è recato il personale dell'ufficio tecnico comunale per le dovute verifiche. Intanto - come riportato dal Mattino - i genitori protestano per una struttura "da anni abbandonata al proprio destino".