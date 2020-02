Presentato in Regione Campania il bando di progettazione internazionale per l'intervento di restauro per il compelsso degli Incurabili. Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1, ha dichiarato che l'obiettivo è di cominciare i lavori nella primavera 2021: "Il primo lotto sarà quello delle abitazioni, che contiamo di completare tra tre anni".