Crollo Incurabili, parte il bando: "Lavori finiti in tre-quattro anni"

Cento milioni di investimento, tre o quattro di lavori per restituire il complesso degli Incurabili al suo antico splendore. E' stato presentato al Museo archeologico nazionale di Napoli il bando di progettazione per la riqualifcazione dell'antico ospedale, in parte crollato la scorsa primavera. "Ci vorranno sei mesi per conoscere il vincitore del bando e almeno 3-4 anni per il completamento dei lavori" assicura il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

L’intervento si pone un duplice obiettivo: una nuova struttura socio-sanitaria a valenza mista ospedaliera post acuzie e territoriale e un’articolata e ampia struttura museale e culturale, oltre che il recupero delle unità abitative storiche. Rientreanno nelle loro case, infatti, le 21 famiglie sgomberate dopo il crollo. Si è scelto di realizzare all’interno degli antichi ambienti il primo esempio in Campania di una struttura socio - sanitaria a valenza mista ospedaliera post acuzie e territoriale con la creazione di un “Presidio Multidisciplinare Integrato. Un luogo di diagnosi, cura e riabilitazione destinato ad accogliere pazienti in dimissione dalle strutture nosocomiali o provenienti dal domicilio, bisognevoli di assistenza in un setting differente da quello ospedaliero. È un modello assistenziale che nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e appropriatezza, nonché dei principi etici, si pone l’obiettivo di alleggerire l’impegno richiesto ai familiari di pazienti fragili e quindi riabilitazione, lungodegenza ed Ospedale di comunità, oggi non presenti in alcuna struttura pubblica della città di Napoli, costituiranno il nucleo di degenza della struttura. Gli Incurabili sarà anche luogo di accoglienza dei pazienti con Alzheimer e demenze, ancora oggi spesso segregati ed isolati. Almeno questo è quanto riportato nel bando di progettazione.