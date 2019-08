Crollo Ponte di Genova, bandiere a mezz'asta in Consiglio Regionale

Bandiere a mezz'asta al Consiglio Regionale della Campania per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova. "Ricordiamo con dolore le 43 vittime di quella immane tragedia tra cui quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un camionista napoletano", dice la presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio. "ll segno lasciato al nostro Paese dal crollo del Ponte Morandi è ancora forte e doloroso ed evidenzia la necessità di investire in infrastrutture sicure e funzionali. Oggi è il giorno in cui le Istituzioni si stringono alle famiglie delle vittime e rinnovano l'impegno per un'Italia in cui si creino le condizioni affinchè mai piu' si verifichino tragedie simili".