Crollo in Galleria, il Gip dispone nuovi approfondimenti

Crollo in Galleria, arriva un nuovo colpo di scena: non è possibile archiviare per ora l'accusa di omicidio colposo e crollo colposo a carico del dirigente comunale Gianfranco Ferulano e dei proprietari degli edifici. Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno, occorre approfondire le indagini e chiarire a chi competesse la manutenzione dell'edificio dal quale si staccarono i calcinacci che il 5 luglio 2014 uccisero Salvatore Giordano.

Il gip Claudio Marcopido ha dunque respinto la richiesta di archiviazione avanzata un anno fa dalla Procura. Soddisfazione da parte degli avvocati che assistono i familiari di Salvatore, Angelo e Sergio Pisani.