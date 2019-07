Crollo alla Galleria Principe di Napoli: era invasa da turisti

Ancora un crollo, di lieve entità, a Napoli. Stavolta a cedere sono stati dei pezzi della Galleria Principe di Napoli. Alcuni frammenti della facciata sono caduti sulla strada, fortunatamente non provocando nessun ferimento. L'area è fortemente trafficata a piedi anche per la forte presenza di turisti che quotidianamente visitano il Museo archeologico.

L'area coinvolta

Immediato l'intervento della polizia municipale che ha transennato tutta l'area tra piazza Museo e via Pessina. Secondo una prima ricostruzione dei vigili il crollo sarebbe avvenuto dagli immobili di alcuni privati e per questo la messa in sicurezza degli stessi è un loro onere. Messa in sicurezza che è stata imposta agli stessi in tempi brevi.