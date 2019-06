Forcella, crolla un solaio: non ci sono feriti

Un solaio è parzialmente crollato a Forcella, nel popoloso quartiere del centro napoletano. Il crollo è avvenuto in tarda mattinata, a pochi metri da quella via Duomo teatro della tragica morte, pochi giorni fa, del commerciante Rosario Padolino, colpito dai calcinacci caduti da uno stabile. Sul posto - in vico Canalone a Forcella - è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco. Non risultano persone ferite.