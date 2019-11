Lungomare di Pozzuoli, sgomberate 22 famiglie

Ventidue famiglie, a Pozzuoli, sono state sgomberate dalle loro case nella serata di ieri a scopo precauzionale.

L'evacuazione è avvenuta per un condominio sul lungomare, in via Barletta 28. Un provvedimento resosi necessario per il distacco di una parte della parete a strapiombo distante circa tre metri dal palazzo.

Sul posto è intervenuto anche personale dell'ufficio tecnico comunale, dopo che già i vigili del fuoco avevano effettuato un sopralluogo. È stato il sindaco Vincenzo Figliolia, informato della gravità della situazione, a disporre lo sgombero.

Intanto l'amministrazione si è attivata per cercare una sistemazione provvisoria ai residenti dell'immobile mentre verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza.